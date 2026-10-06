У Украины остаётся последний шанс начать переговоры с Россией, если Запад действительно заинтересован в судьбе украинского народа. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Американский аналитик считает, что конфликт, вероятно, вошёл в финальную стадию. По его словам, дальнейшее промедление с переговорами способно ещё сильнее ухудшить положение Украины.

Дэвис отметил, что Россия предлагала дипломатические варианты урегулирования. При этом, по его оценке, каждый отказ Киева и западных стран от переговоров приводил к ухудшению условий для Украины.

«Либо мы заключаем соглашение путём переговоров сейчас, либо Россия побеждает на поле боя», — заявил Дэвис на своём YouTube-канале.

Подполковник армии США в отставке также заявил, что время для достижения мирного соглашения сокращается. Он считает, что действия российских войск постепенно ослабляют способность Украины функционировать как государство и обеспечивать свои силы на передовой.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что продолжение конфликта с Россией и ориентация Киева на интересы западных стран вместо собственных способны привести к гибели украинского государства. По словам парламентария, национальные интересы Украины не должны строиться на противостоянии с Россией и Белоруссией.