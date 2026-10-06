Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 06:03

Экс-подполковник США заявил о последнем шансе Украины на переговоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

У Украины остаётся последний шанс начать переговоры с Россией, если Запад действительно заинтересован в судьбе украинского народа. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Американский аналитик считает, что конфликт, вероятно, вошёл в финальную стадию. По его словам, дальнейшее промедление с переговорами способно ещё сильнее ухудшить положение Украины.

Дэвис отметил, что Россия предлагала дипломатические варианты урегулирования. При этом, по его оценке, каждый отказ Киева и западных стран от переговоров приводил к ухудшению условий для Украины.

«Либо мы заключаем соглашение путём переговоров сейчас, либо Россия побеждает на поле боя», — заявил Дэвис на своём YouTube-канале.

Подполковник армии США в отставке также заявил, что время для достижения мирного соглашения сокращается. Он считает, что действия российских войск постепенно ослабляют способность Украины функционировать как государство и обеспечивать свои силы на передовой.

«Стратегия лет на 30»: Украина разработала новый «план войны»
«Стратегия лет на 30»: Украина разработала новый «план войны»

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что продолжение конфликта с Россией и ориентация Киева на интересы западных стран вместо собственных способны привести к гибели украинского государства. По словам парламентария, национальные интересы Украины не должны строиться на противостоянии с Россией и Белоруссией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar