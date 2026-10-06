Продолжение конфликта с Россией и ориентация Киева на интересы западных стран вместо собственных могут привести к гибели украинского государства. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, национальные интересы Украины не должны строиться на противостоянии с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что из-за соседства с этими странами продолжение конфронтации, по его оценке, означает для Украины «смерть».

Дмитрук назвал дипломатическое урегулирование и мир главными национальными интересами страны. При этом, по его словам, от политиков и Верховной рады требуются не заявления, а конкретные действия.

Отдельно депутат обвинил Киев в том, что украинские власти, по его мнению, отстаивают интересы Великобритании, США и Евросоюза, а не собственные национальные интересы.

В качестве внешнеполитического приоритета Дмитрук назвал добрососедские отношения с Москвой и Минском. Внутренним главным интересом Украины он считает сохранение жизни граждан.

Ранее Дмитрук упрекнул коллег в отсутствии реальных действий, несмотря на их призывы объединяться ради урегулирования. Он обратил внимание, что депутаты обладают полномочиями и политическим влиянием, однако не сформировали новую переговорную группу для поездки в Москву или Минск.