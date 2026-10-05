Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что западным политикам после окончания конфликта на Украине придется объяснять своим гражданам последствия проводившейся ими политики. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.

По мнению дипломата, западные страны продолжают придерживаться военного подхода и не могут от него отказаться. Прауд считает, что одна из причин этого — необходимость объяснять населению, почему заявленная ранее цель добиться стратегического поражения России не была достигнута.

Экс-посол также отметил последствия конфликта, на которые, по его оценке, Западу придётся отвечать перед обществом. В частности, он указал на разрушение Украины, ослабление экономики Европы и снижение сплочённости европейского общества.

Прауд заявил, что, по его оценке, западные планы в отношении противостояния с Россией потерпели неудачу. Он призвал перейти к дипломатическому подходу и отказаться от настроя на продолжение войны.

«Просто смотрю на факты и оцениваю, может ли Запад действительно добиться успеха. И я говорю: нет, не может. Нужна дипломатия. Понимаете, нельзя жить с настроем на войну, потому что мы не выиграем эту войну», — подчеркнул эксперт.

Тем временем в европейском обществе растёт недовольство текущей ситуацией. В субботу 3 октября несколько сотен человек собрались на площади Пале-Рояль в Париже. Участники выступили против военной и финансовой поддержки Украины и потребовали выхода Франции из Евросоюза и НАТО.