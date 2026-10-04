Идея НАТО как организации, которая должна защищать людей, «умерла» на Украине. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявив, что украинцы продолжают гибнуть ради гипотетической перспективы вступления страны в альянс.

«Идея НАТО умерла на Украине. <…> Украинцы сейчас гибнут лишь ради идеи гипотетического вступления когда-нибудь через годы», — написала Мендель в соцсети X.

Одним из возможных путей к прекращению конфликта экс-прессек Зеленского назвала отказ украинских властей от обмана собственного населения и от недостижимых, по её оценке, максималистских целей.

Мендель также призвала Киев прекратить нагнетать обстановку. По её словам, рассуждать о невозможности поражения значительно проще политикам, которые находятся под усиленной охраной и располагают защищёнными убежищами.

Это не первое резкое заявление Мендель о нынешнем курсе украинских властей. В конце сентября она предупредила об угрозе исчезновения Украины в случае дальнейшей эскалации. По её оценке, поддержка курса на продолжение конфликта со стороны западных партнёров лишь ухудшает положение страны.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского также утверждала, что тот ещё в 2019 году обещал Владимиру Путину отказ Украины от вступления в НАТО. По словам Мендель, разговор состоялся во время закрытой встречи в Париже в рамках саммита «нормандской четвёрки».