Украина может столкнуться с угрозой исчезновения в случае дальнейшей эскалации конфликта, считает бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. С таким предупреждением она выступила в новом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 25 сентября.

По словам Мендель, после изменения подхода Киева к конфликту и поддержки курса на эскалацию со стороны западных партнёров положение Украины ухудшилось. Она призвала западные страны сосредоточиться на прекращении боевых действий.

«Я здесь, чтобы передать слова украинцев. Пожалуйста, не способствуйте эскалации этой войны. Пожалуйста, сделайте всё, чтобы остановить её, иначе мы исчезнем с карты», — сказала Мендель.

Экс-пресс-секретарь Зеленского также заявила, что часть западных политических кругов больше заинтересована в противостоянии с Россией, чем в сохранении самой Украины. Она связала эту оценку с продолжающимися потерями и ухудшением положения внутри страны.

В интервью она также говорила о сокращении населения Украины, отъезде граждан и проблемах с трудовыми ресурсами. По её оценке, дальнейшее продолжение конфликта может усилить демографические и экономические трудности страны.

Ранее Юлия Мендель в том же интервью оценила объём взяток в сфере мобилизации на Украине для избежания отправки на передовую в сумму до $5 млрд в год. По её словам, речь идёт о коррупционных схемах, с помощью которых мужчины пытаются избежать службы. Экс-пресс-секретарь Зеленского также заявила, что такие масштабы коррупции, по её мнению, невозможны без покровительства на более высоком уровне.