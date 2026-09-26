Практически все из окружения Владимира Зеленского сталкиваются с обвинениями в коррупции, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Такое мнение она высказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Мендель, на Украине регулярно возникают коррупционные скандалы, в которых фигурируют суммы в миллионы и десятки миллионов долларов.

В качестве примера экс-пресс-секретарь привела бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Мендель обратила внимание, что его обвиняют в легализации около $10 млн, которые связаны со строительством четырёх элитных домов в Киевской области.

Ранее Мендель заявила, что часть украинцев уже покидает страну на фоне опасений за ситуацию с энергетикой зимой. Украина встречает зиму с серьёзными повреждениями энергетической инфраструктуры. По утверждению Мендель, ожидание возможной гуманитарной катастрофы уже влияет на решения жителей уехать за границу.