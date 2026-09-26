Мендель: Украинцы уезжают из страны в ожидании гуманитарной катастрофы зимой

В интервью Такеру Карлсону она заявила, что Украина встречает зиму с серьёзными повреждениями энергетической инфраструктуры. По утверждению Мендель, ожидание возможной гуманитарной катастрофы уже влияет на решения жителей уехать за границу. Она добавила, что западным странам следует ожидать увеличения числа украинских беженцев.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания с 1 января 2027 года значительно уменьшит выплаты хозяевам, которые предоставляют жильё украинцам по программе «Дом для Украины». Размер ежемесячной компенсации сократят с 350 до 100 фунтов стерлингов, то есть более чем в три раза. Программа «Дом для Украины» заработала в Великобритании весной 2022 года. Она позволила украинцам приехать в страну при наличии британского спонсора, который предоставлял им жильё. За время действия программы британские власти направили на неё более 1,81 миллиарда фунтов.