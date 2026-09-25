В Британии втрое сократят выплаты за жильё для украинских беженцев

Великобритания с 1 января 2027 года значительно уменьшит выплаты хозяевам, которые предоставляют жильё украинцам по программе «Дом для Украины». Размер ежемесячной компенсации сократят с 350 до 100 фунтов стерлингов, то есть более чем в три раза, указано в документах правительства.

Сейчас участники программы получают 350 фунтов в месяц за размещение украинцев. С нового года сумма составит 100 фунтов, или около 11,2 тысячи рублей. При этом поддержку для участников с визой Ukraine Permission Extension будут выплачивать не более 18 месяцев.

Программа «Дом для Украины» заработала в Великобритании весной 2022 года. Она позволила украинцам приехать в страну при наличии британского спонсора, который предоставлял им жильё.

За время действия программы британские власти направили на неё более 1,81 миллиарда фунтов. На фоне таких расходов правительство страны пересмотрело объём финансирования.

Недавно ситуация с беженцами стала поводом для очередного переноса выборов президента на Украине. Владимир Зеленский заявил, что пока не видит возможности провести президентские выборы из-за миллионов украинских граждан за границей. По его словам, за пределами страны сейчас находятся около 9 млн украинцев.