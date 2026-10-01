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Опубликовано 1 октября, 00:47

Экс-посол НАТО Лоу признал правоту Путина и преимущество России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия действительно сохраняет преимущество перед Украиной на поле боя. Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что российские войска превосходят ВСУ по ряду направлений и признал правоту президента РФ Владимира Путина.

«Президент [России] Владимир Путин думает, что он побеждает, и я считаю, что он прав. <...> русские имеют преимущество в воздухе и на самом деле заставляют украинцев платить за то, что они сделали», — цитирует Лоу газета The Independent.

По словам бывшего представителя НАТО, в западных странах многие считают, что ситуация постепенно меняется в пользу Киева. Однако Лоу считает такой взгляд ошибочным. Он предупредил, что положение Украины способно быстро ухудшиться, а ответственность за последствия придётся нести западным странам.

Лоу также отметил, что западные лидеры пока не до конца понимают связанные с ситуацией риски.

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Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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