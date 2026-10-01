Россия действительно сохраняет преимущество перед Украиной на поле боя. Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что российские войска превосходят ВСУ по ряду направлений и признал правоту президента РФ Владимира Путина.

«Президент [России] Владимир Путин думает, что он побеждает, и я считаю, что он прав. <...> русские имеют преимущество в воздухе и на самом деле заставляют украинцев платить за то, что они сделали», — цитирует Лоу газета The Independent.

По словам бывшего представителя НАТО, в западных странах многие считают, что ситуация постепенно меняется в пользу Киева. Однако Лоу считает такой взгляд ошибочным. Он предупредил, что положение Украины способно быстро ухудшиться, а ответственность за последствия придётся нести западным странам.

Лоу также отметил, что западные лидеры пока не до конца понимают связанные с ситуацией риски.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как «пушечное мясо», чтобы ограничить развитие РФ. Речь идёт о силах, заинтересованных в продолжении противостояния с Москвой за счёт Киева.