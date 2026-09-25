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Опубликовано 25 сентября, 19:11

Экс-посол РФ в Британии Келин стал сенатором от Мордовии

Обложка © ТАСС / Илья Дмитрячев

Обложка © ТАСС / Илья Дмитрячев

Бывший посол России в Великобритании Андрей Келин назначен сенатором от Мордовии. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Артёма Здунова.

«Глава Республики Мордовия Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Келина Андрея Владимировича», — говорится в сообщении.

Соответствующий указ Здунов подписал 25 сентября. В этот же день документ вступил в силу.

Келин возглавлял российское посольство в Великобритании почти семь лет — с 5 ноября 2019 года по 25 сентября 2026-го. Ранее дипломат занимал должности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ и постоянного представителя России при ОБСЕ.

В Совете Федерации Келин будет представлять исполнительную власть Мордовии.

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Андрей Келин — кадровый российский дипломат, работавший в системе МИД с 1979 года. Он служил в советском и российском посольствах в Нидерландах, а затем в дипмиссии РФ в Бельгии, возглавлял Четвёртый департамент стран СНГ и Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ. В 2011–2015 годах Келин был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, а в ноябре 2019 года стал послом РФ в Великобритании. 25 сентября 2026 года Владимир Путин освободил 69-летнего Келина от этой должности.

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Никита Никонов
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