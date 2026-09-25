Путин освободил Андрея Келина от должности посла РФ в Великобритании

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий официальный указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Высокопоставленный дипломат возглавлял отечественное заграничное учреждение в Лондоне с ноября 2019 года. На этом посту он сменил Александра Яковенко, руководившего дипмиссией на протяжении восьми лет.

До этого Венгрия отозвала своего посла в России Норберта Конкоя, однако нового главу дипломатической миссии пока не назначила. Сейчас посольством в Москве руководит временный поверенный в делах Габор Гергич.