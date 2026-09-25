Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:37

Путин освободил Андрея Келина от должности посла РФ в Великобритании

Обложка © ТАСС / Илья Дмитрячев

Обложка © ТАСС / Илья Дмитрячев

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий официальный указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Высокопоставленный дипломат возглавлял отечественное заграничное учреждение в Лондоне с ноября 2019 года. На этом посту он сменил Александра Яковенко, руководившего дипмиссией на протяжении восьми лет.

Путин назначил Тимура Печаткина послом России в Ираке
Путин назначил Тимура Печаткина послом России в Ираке

До этого Венгрия отозвала своего посла в России Норберта Конкоя, однако нового главу дипломатической миссии пока не назначила. Сейчас посольством в Москве руководит временный поверенный в делах Габор Гергич.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Великобритания
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar