Экс-посол России во Франции Мешков стал сенатором от Тверской области

Бывший посол России во Франции Алексей Мешков назначен сенатором от Тверской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виталий Королёв.

«Наделить Мешкова Алексея Юрьевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Тверской области. Настоящее постановление не позднее дня, следующего за днём вступления его в силу, направить в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правовых актов.

Будущий сенатор родился в 1959 году и окончил МГИМО. За свою карьеру он дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел, в том числе при Сергее Лаврове. В сферу его ответственности входили отношения с европейскими государствами и взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.

Мешков также награждён орденами Дружбы, Почёта, Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, дипломат получал почётные грамоты и благодарности президента России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности посла РФ во Франции. Одновременно дипломат оставляет пост посла в Монако по совместительству. Мешков руководил российской дипмиссией во Франции с 2017 года. Ранее он работал заместителем министра иностранных дел РФ, а до этого представлял Россию как посол в Италии и Сан-Марино.