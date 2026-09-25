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Регион
Опубликовано 25 сентября, 10:40

Экс-посол России во Франции Мешков стал сенатором от Тверской области

Бывший посол России во Франции Алексей Мешков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Орлов

Бывший посол России во Франции Алексей Мешков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Орлов

Бывший посол России во Франции Алексей Мешков назначен сенатором от Тверской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виталий Королёв.

«Наделить Мешкова Алексея Юрьевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Тверской области. Настоящее постановление не позднее дня, следующего за днём вступления его в силу, направить в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правовых актов.

Будущий сенатор родился в 1959 году и окончил МГИМО. За свою карьеру он дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел, в том числе при Сергее Лаврове. В сферу его ответственности входили отношения с европейскими государствами и взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.

Мешков также награждён орденами Дружбы, Почёта, Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, дипломат получал почётные грамоты и благодарности президента России.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности посла РФ во Франции. Одновременно дипломат оставляет пост посла в Монако по совместительству. Мешков руководил российской дипмиссией во Франции с 2017 года. Ранее он работал заместителем министра иностранных дел РФ, а до этого представлял Россию как посол в Италии и Сан-Марино.

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Юлия Сафиулина
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