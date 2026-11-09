Политика председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен привела Румынию и другие страны Евросоюза к социально-экономическим проблемам. Такое мнение высказала бывший премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в интервью изданию New York Magazin Romania.

По оценке экс-премьера, решения Брюсселя противоречат положениям Договора о функционировании ЕС и усиливают недовольство европейцев. Одной из главных причин она назвала реализацию «Зелёной сделки», из-за которой, как считает политик, закрываются промышленные предприятия, а новые производства взамен не появляются.

«Когда из-за «Зелёной сделки» закрывают производственные мощности и ничего не создают взамен, недоверие граждан растёт», — заявила Дэнчилэ.

Она также раскритиковала энергетическую политику Евросоюза. По словам экс-главы правительства, закрытие угольных шахт в рамках согласованного с ЕС плана и передача прав на разработку черноморских газовых месторождений иностранным компаниям ослабили энергетическую самостоятельность Румынии.

Дэнчилэ утверждает, что из-за этих решений страна столкнулась с резким ростом стоимости электричества. При этом, согласно данным Евростата за первое полугодие 2026 года, Румыния действительно показала самый высокий в ЕС уровень цен на электроэнергию с учётом покупательной способности населения. За год тарифы для румынских домохозяйств выросли на 51,6%.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал безумием стремление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен усиливать санкционное давление на Россию. По мнению политика, ограничения наносят ущерб прежде всего самому Евросоюзу.