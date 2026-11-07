Журналист Чей Боуз раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после сообщения о перечислении Украине 4,36 млрд евро. По его мнению, Брюссель продолжает выделять деньги, чтобы не признавать провал своей политики. Об этом он написал в соцсети X.

«Вы платите за то, чтобы избежать встречи с реальностью, в которой вы потерпели неудачу. По всем параметрам», — написал Боуз.

Еврокомиссия сообщила о переводе 5 ноября. Из этой суммы 3,7 млрд евро направили на поддержку украинского бюджета, а 658 млн — на оборонные закупки. В Брюсселе уточнили, что деньги пойдут в том числе на беспилотники, радары и боеприпасы для ПВО.

Транш входит в кредитную программу ЕС на 2026–2027 годы общим объёмом до 90 млрд евро. Из них 60 млрд предусмотрены на оборону, ещё 30 млрд — на поддержку бюджета. Москва ранее заявляла, что западное финансирование и поставки оружия Киеву затягивают конфликт и мешают его дипломатическому урегулированию.

На 2027 год Еврокомиссия предложила направить Украине оставшиеся 45 млрд евро по действующей кредитной программе. Из них 31,7 млрд планируют выделить на оборону, до 13,3 млрд — на бюджетные нужды. Предложение должен одобрить Совет ЕС.