Украина уже проиграла в конфликте и не сможет вернуть предоставленные Западом кредиты, заявил бывший премьер-министр Словакии Владимир Мечиар. По его словам, дальнейшее ведение боевых действий стало возможным благодаря масштабной поддержке со стороны стран НАТО.

В интервью словацкому изданию Extra plus Мечиар заявил, что украинская экономика сейчас во многом зависит от внешнего финансирования. По его мнению, страна использует кредитные средства не только для военных нужд, но и для поддержания работы государственных институтов.

«Украина проиграла — это факт, а то, что она воюет — это вопрос огромных поставок оружия, техники, помощи с разведывательной информацией и планированием операций со стороны государств-членов НАТО», — сказал Мечиар.

Он считает, что Киев в будущем столкнётся с проблемой возврата накопленных обязательств перед западными партнёрами. Продолжение конфликта связано с необходимостью дальнейшего получения внешней поддержки.

«Она когда-нибудь сможет заплатить по этим кредитам? Нет. Поэтому те, кто эти кредиты предоставляют, принуждают её воевать дальше», — отметил экс-премьер.

Мечиар назвал Украину «побеждённым государством», которое, по его словам, находится в состоянии серьёзного кризиса.

Ранее Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на 2027 год существенный разрыв между поступлениями и расходами. Согласно законопроекту, доходы казны составят 5,6 трлн гривен, а расходы — 7,2 трлн гривен. При пересчёте по курсу около 44,64 гривны за доллар доходная часть соответствует примерно $126,5 млрд, расходная — $162,9 млрд. Разница между ними достигает 1,6 трлн гривен, или около $35,9-36 млрд. В общей структуре дефицита 1,571 трлн гривен ($35,2 млрд) приходится на общий фонд. Ещё 95,3 млрд гривен ($2,1 млрд) приходится на специальный фонд.