Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Лондон продемонстрировать способность угрожать российским военным объектам в Арктике. По его мнению, это необходимо, чтобы сдерживать Владимира Путина и не допустить дальнейшего усиления позиций Москвы в регионе. Об этом политик написал в статье для The Sunday Times.

Сунак считает, что особое значение для безопасности Великобритании имеет Кольский полуостров, где базируется Северный флот России. Британский политик назвал его одним из главных источников военной угрозы для страны.

«Последняя часть головоломки — показать русским, что в случае войны мы могли бы поставить под угрозу их базы на Кольском полуострове», — написал экс-премьер.

По его оценке, если Москва будет понимать, что британские силы способны угрожать российской военной инфраструктуре в Арктике, это снизит вероятность эскалации конфликта. Сунак также напомнил о возможностях британских подразделений морской пехоты, подготовленных к действиям в сложных климатических условиях.

Отдельное внимание политик уделил активности российских кораблей и уязвимости подводной инфраструктуры. Он сослался на предупреждения британского министра обороны и первого морского лорда о якобы росте активности российских ВМС у берегов Великобритании на 41% за год.

Сунак призвал Лондон укреплять сотрудничество с европейскими союзниками и США, развивать совместные военные возможности и защищать подводные кабели. По его мнению, безопасность Арктики напрямую связана с возможностью контролировать Северную Атлантику и обеспечивать оборону Европы.