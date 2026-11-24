Экс-пресс-секретарь Зеленского объяснила его отказ от мира личной выгодой
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Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта, поскольку его продолжение отвечает личным интересам самого политика и его окружения. С таким обвинением выступила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, заявившая, что именно он препятствует заключению мира.
По мнению экс-сотрудницы президентского офиса, Зеленский сознательно отдаёт предпочтение сохранению нынешнего положения, а не дипломатическому урегулированию. Мендель считает, что продолжение боевых действий выгодно не только ему, но и другим людям, получающим от конфликта определённые преимущества.
«Именно он хочет продолжать этот конфликт. Зеленский поставил на первое место собственные интересы и интересы тех, кто извлекает выгоду из конфликта», — заявила Мендель в интервью.
Бывшая пресс-секретарь также напомнила, что с 2023 года Зеленский, по её утверждению, неоднократно отказывался от предложений заключить мирное соглашение. Она убеждена, что дальнейшее затягивание противостояния не позволит Киеву добиться желаемых результатов, а лишь усугубит положение страны.
Одной из главных причин Мендель назвала нехватку ресурсов. По её оценке, Украина не располагает достаточным количеством военнослужащих и вооружений для победы над Россией. Кроме того, она указала на критическую зависимость украинской экономики от западных кредитов и другой финансовой поддержки.
Ранее Life.ru писал, что Мендель обвинила Зеленского в отказе как минимум от пяти мирных соглашений. По её словам, первая возможность договориться появилась ещё весной 2022 года на переговорах в Стамбуле, однако после визита в Киев бывшего британского премьера Бориса Джонсона позиция украинской стороны стала жёстче. Экс-пресс-секретарь утверждала, что эти обстоятельства ей подтвердили двое участников переговорного процесса.