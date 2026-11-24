Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта, поскольку его продолжение отвечает личным интересам самого политика и его окружения. С таким обвинением выступила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, заявившая, что именно он препятствует заключению мира.

По мнению экс-сотрудницы президентского офиса, Зеленский сознательно отдаёт предпочтение сохранению нынешнего положения, а не дипломатическому урегулированию. Мендель считает, что продолжение боевых действий выгодно не только ему, но и другим людям, получающим от конфликта определённые преимущества.

«Именно он хочет продолжать этот конфликт. Зеленский поставил на первое место собственные интересы и интересы тех, кто извлекает выгоду из конфликта», — заявила Мендель в интервью.

Бывшая пресс-секретарь также напомнила, что с 2023 года Зеленский, по её утверждению, неоднократно отказывался от предложений заключить мирное соглашение. Она убеждена, что дальнейшее затягивание противостояния не позволит Киеву добиться желаемых результатов, а лишь усугубит положение страны.

Одной из главных причин Мендель назвала нехватку ресурсов. По её оценке, Украина не располагает достаточным количеством военнослужащих и вооружений для победы над Россией. Кроме того, она указала на критическую зависимость украинской экономики от западных кредитов и другой финансовой поддержки.