Кредит Украине не вернётся европейским странам, а разговоры о займе вводят их граждан в заблуждение. Такую оценку финансовой помощи Киеву дал бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По мнению политика, европейские власти используют формулировку о кредитовании, хотя фактически речь идёт о безвозмездной передаче средств. Клаус назвал это откровенным обманом налогоплательщиков.

«Мы все понимаем, что в переводе на чешский язык «кредит» — это подарок Украине, который, как всем известно, никогда не будет возвращён. Также слово «заём» — это откровенный обман граждан наших стран», — утверждает Клаус.

Бывший глава Чехии также раскритиковал подход руководства Евросоюза к урегулированию конфликта. Он считает, что отсутствие плана выхода из кризиса связано не с невозможностью его разработать, а с политическими интересами европейских лидеров, стремящихся сохранить свои посты на фоне внутренних проблем.

Ранее стало известно, что Чехия может получить послабления по миграционным обязательствам Евросоюза из-за большого числа принятых украинских беженцев. Еврокомиссия признала, что страна столкнулась с серьёзной нагрузкой, и допустила полное или частичное сокращение её взносов в общеевропейский механизм солидарности. По данным ЕК, с февраля 2022 года Чехия приняла больше украинских беженцев относительно численности собственного населения, чем другие государства объединения.