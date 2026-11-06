Чехия может получить послабления по миграционным обязательствам Евросоюза из-за большого числа принятых украинских беженцев. Еврокомиссия признала, что страна столкнулась с серьёзной нагрузкой, и допустила полное или частичное сокращение её взносов в общеевропейский механизм солидарности. Об этом сообщает агентство ЧТК.

Решение связано с ежегодной оценкой миграционной ситуации в ЕС. По данным Еврокомиссии, с февраля 2022 года Чехия приняла больше украинских беженцев относительно численности собственного населения, чем другие государства объединения.

Такая нагрузка учитывается при распределении обязанностей между странами Евросоюза. Механизм солидарности предполагает, что государства помогают партнёрам, столкнувшимся с большим притоком мигрантов, деньгами, приёмом части просителей убежища или другими способами.

Теперь Прага сможет запросить сокращение своих обязательств на следующий год. Однако окончательное решение должен принять Совет ЕС. Автоматического освобождения от взносов заключение Еврокомиссии не предусматривает.

Помимо Чехии, в категорию стран со сложной миграционной ситуацией включили Болгарию, Эстонию, Хорватию, Австрию и Польшу. Все они получили возможность обратиться за аналогичными послаблениями.

Еврокомиссия также вновь отнесла Чехию к государствам, которым угрожает усиление миграционного давления. Это даёт ей приоритетный доступ к дополнительным инструментам поддержки ЕС.

Дальнейшие условия участия Праги в механизме солидарности станут известны после согласования обязательств стран Евросоюза на 2027 год.