Экс-президент Чили Бачелет отказалась бороться за пост генсека ООН

Бывший президент Чили и экс-верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отказалась от дальнейшей борьбы за пост генерального секретаря всемирной организации. О своём решении она объявила в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Бачелет поблагодарила президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и лидера Мексики Клаудию Шейнбаум за поддержку её кандидатуры. Она подчеркнула, что не жалеет об участии в кампании, поскольку та помогла закрепить в международной дискуссии идею о том, что ООН впервые может возглавить женщина из Латинской Америки.

После выхода Бачелет из гонки на должность продолжают претендовать глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший посол Эквадора Ивонн Баки.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе «мирового взрыва» из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По словам генсека всемирной организации, положение в обоих кризисах продолжает постепенно ухудшаться, что повышает вероятность тяжёлых последствий уже на международном уровне.