Небензя заявил о ПТСР у Германии из-за обвинения России в непопадании в СБ ООН
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Постпред России при ООН Василий Небензя иронично сравнил реакцию немецких дипломатов на поражение Германии на выборах в Совет Безопасности ООН с посттравматическим синдромом. Такое мнение он высказал в интервью «Вестям».
«Я мало с ними общаюсь, потому что у них посттравматический синдром (ПТСР) после проигрыша в Совете Безопасности, в котором они обвинили Россию и меня лично, как человека, который помешал их избранию», — сказал дипломат.
Небензя отверг обвинения в адрес Москвы. По его словам, причиной результата стала политика самого Берлина.
«Хотя, конечно, всё это было не так в том смысле, что они сами напросились на такой результат», — добавил постпред РФ.
Германия в июне претендовала на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027–2028 годы, однако получила 104 голоса при необходимых 127. После голосования глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль связал неудачу Берлина с действиями России.
Ранее кандидат на пост генсека ООН Кэролайн Родригес-Биркетт. Она призвала сохранять нейтралитет и наладить диалог со всеми участниками конфликта на Украине.
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