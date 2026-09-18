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Опубликовано 18 сентября, 17:17

Небензя заявил о ПТСР у Германии из-за обвинения России в непопадании в СБ ООН

Обложка © ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL

Обложка © ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL

Постпред России при ООН Василий Небензя иронично сравнил реакцию немецких дипломатов на поражение Германии на выборах в Совет Безопасности ООН с посттравматическим синдромом. Такое мнение он высказал в интервью «Вестям».

«Я мало с ними общаюсь, потому что у них посттравматический синдром (ПТСР) после проигрыша в Совете Безопасности, в котором они обвинили Россию и меня лично, как человека, который помешал их избранию», — сказал дипломат.

Небензя отверг обвинения в адрес Москвы. По его словам, причиной результата стала политика самого Берлина.

«Хотя, конечно, всё это было не так в том смысле, что они сами напросились на такой результат», — добавил постпред РФ.

Германия в июне претендовала на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027–2028 годы, однако получила 104 голоса при необходимых 127. После голосования глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль связал неудачу Берлина с действиями России.

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Матвей Константинов
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