Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш за четыре с лишним года так и не предоставил России списки погибших в Буче, несмотря на неоднократные обращения Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российская сторона на протяжении нескольких лет обращалась к генсеку ООН как устно, так и письменно с просьбой назвать людей, память которых представители организации почтили во время посещения Бучи.

«Мы требовали, чтобы они предоставили списки тех, кому они там вроде как бы кланялись, чью память они там поминали, чьи имена они там поминали. Ведь они кого-то там поминали», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что за всё это время Гутерриш так и не предоставил запрошенные сведения.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов о событиях в Буче. Российская сторона неоднократно направляла в ООН запросы, касающиеся погибших и обстоятельств произошедшего. В частности, в 2024 году Генпрокуратура РФ официально запросила у Секретариата ООН сведения о свидетелях и потерпевших, а также материалы расследований.

Российские подразделения вышли из Бучи (Киевская область) 30 марта 2022 года в знак доброй воли на фоне переговорного процесса Москвы и Киева в Стамбуле. Уже 31 марта местные власти сообщили, что город перешёл под контроль Украины. Через несколько дней в западных СМИ появились кадры с телами погибших на улицах, в смерти которых обвинили российских военных. Москва эти обвинения категорически отвергла, назвав опубликованные материалы постановкой. В России после произошедшего возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложных сведений о Вооружённых силах РФ.

Ранее Захарова заявила, что провокацию в Буче организовали по лекалам Геббельса. А помог Киеву в этом Лондон, отметила дипломат.