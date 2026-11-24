Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева специальным представителем по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Гаглоев занимал пост президента Южной Осетии. В июне 2026 года он сложил полномочия и перешёл на работу в администрацию президента России. Тогда Путин назначил его своим советником.

В начале ноября Путин также утвердил новый состав наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций на пять лет. Его возглавил руководитель администрации президента Антон Вайно. В совет вошли вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер Антон Силуанов. Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев входит в совет по должности.