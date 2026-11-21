Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вновь доставили в больницу после приступа сильной боли в животе. Медики обнаружили у 71-летнего политика кишечную непроходимость и решают, потребуется ли ему новая операция. О госпитализации первым рассказал сын политика Карлос Болсонару. По его словам, отец испытывал сильную боль в животе.

Болсонару госпитализировали 20 ноября в клинику DF Star в Бразилиа. По данным бразильских СМИ, обследование выявило почти полную непроходимость тонкой кишки. Предполагаемой причиной стали спайки в брюшной полости. Кардиолог бывшего главы государства Бразил Каядо сообщил, что врачи намерены оценить состояние пациента и принять решение о хирургическом вмешательстве 21 ноября. Пока Болсонару остаётся под медицинским наблюдением.

Проблемы с кишечником преследуют бывшего президента после покушения в 2018 году. Тогда во время предвыборного мероприятия его ранили ножом в живот. Впоследствии Болсонару перенёс несколько операций, в том числе хирургическое вмешательство из-за кишечной непроходимости в апреле 2025 года.

Ранее Верховный суд Бразилии запретил президенту Аргентины Хавьеру Милею навещать экс-главу государства Жаира Болсонару. Последний сейчас находится под домашним арестом. Бывшему президенту Бразилии запретили посещать любые мероприятия «политического и избирательного характера».