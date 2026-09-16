Экс-президента Ливана могут привлечь к суду по делу о взрыве в порту Бейрута

Бывший президент Ливана Мишель Аун может стать фигурантом дела о крупнейшей трагедии в истории Бейрута. Прокуратура потребовала начать его судебное преследование по обвинению в возможной халатности при расследовании взрыва в порту в 2020 году.

Как сообщает портал Elnashra со ссылкой на источники в местной прокуратуре, генеральный адвокат при Кассационном суде Мухаммад Сааб заявил о необходимости привлечения Ауна к ответственности.

По версии следствия, бывший глава государства мог знать о наличии в порту большого количества нитрата аммония и связанных с этим рисках, однако не предпринял необходимых действий и не обратился в Высший совет обороны Ливана.

Требование о начале судебного преследования передали судье Тареку Битару, который возглавляет независимую комиссию по расследованию обстоятельств взрыва. Ожидается, что в конце октября он представит обвинительное заключение, после чего может начаться судебное разбирательство.

За время расследования Битар допросил около 70 человек, среди которых были чиновники, силовики, военные, бывшие министры и депутаты. При этом работа комиссии несколько раз приостанавливалась из-за судебных исков против самого судьи.

Взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа 2020 года. Тогда детонация около 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры привела к гибели 235 человек, ещё около 7 тысяч получили травмы, а сотни тысяч жителей остались без жилья.

Тем временем в Ливане миллиардеру Антуану Сахнави может грозить военный трибунал после ужина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча вызвала резкую реакцию внутри страны и стала поводом для обвинений в нарушении закона о бойкоте Израиля. Сахнави известен как сторонник диалога между Бейрутом и Тель-Авивом, однако его контакты с израильской стороной вызвали недовольство части ливанских политических сил.