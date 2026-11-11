Бывшему президенту Парагвая Сантьяго Пенье грозит до 15 лет лишения свободы по делу о финансовых нарушениях, связанных с крахом Ueno Bank. Об этом заявила прокурор Вероника Вальдес на пресс-конференции 11 ноября, сообщает газета ABC Color.

По словам представителя прокуратуры, максимальный срок обусловлен тем, что экс-президенту вменяют несколько преступлений. При этом окончательная квалификация обвинений ещё может измениться по мере расследования, что повлияет и на возможное наказание.

Пенью подозревают в злоупотреблении доверием и использовании служебного положения в личных интересах. Следствие проверяет, мог ли он повлиять на размещение крупных государственных и пенсионных средств в Ueno Bank, с владельцами которого ранее был связан деловыми интересами. Сам бывший президент отвергает обвинения в противоправных действиях.

Банковский скандал привёл к отставке Пеньи 6 ноября. Сенат Парагвая поддержал его импичмент, после чего политика задержали. Сейчас он находится под предварительным арестом, а президентские полномочия перешли к бывшему вице-президенту Педро Альяне.

Кризис начался 3 ноября, когда Центробанк Парагвая вмешался в работу Ueno Bank из-за серьёзных проблем с платёжеспособностью. Почти три миллиона клиентов столкнулись с ограничением доступа к своим счетам, что вызвало массовое недовольство и протесты.