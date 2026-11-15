Экс-продюсера «Комбинации» заподозрили в махинациях с правами на песни
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Композитора и бывшего продюсера группы «Комбинация» Виталия Окорокова заподозрили в незаконном завладении правами на песни коллектива. По данным источника «Рен-ТВ», он мог действовать совместно с генеральным директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым, используя документы с недостоверными сведениями об авторах произведений.
«У Черкасова возник преступный умысел на приобретение обманным путём прав на тексты песен Шишинина с целью извлечения дохода. Он согласовал с Окороковым преступный план по оформлению документов с ложными данными об авторском составе и принадлежности прав», — рассказал собеседник телеканала.
По версии источника, мужчины намеревались распоряжаться исключительными правами на тексты песен сооснователя «Комбинации» Александра Шишинина без согласия его дочери, которая претендует на наследство отца.
Ранее Life.ru сообщал, что Виталий Окороков стал фигурантом уголовного дела о правах на песни «Комбинации». По информации источников, в октябре композитору избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, хотя сам он назвал сведения о смене своего процессуального статуса ошибкой. Поводом для расследования стал спор о правах на тексты песен Александра Шишинина, наследницей которого является его дочь Виктория Олейникова.