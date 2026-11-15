Композитора и бывшего продюсера группы «Комбинация» Виталия Окорокова заподозрили в незаконном завладении правами на песни коллектива. По данным источника «Рен-ТВ», он мог действовать совместно с генеральным директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым, используя документы с недостоверными сведениями об авторах произведений.

«У Черкасова возник преступный умысел на приобретение обманным путём прав на тексты песен Шишинина с целью извлечения дохода. Он согласовал с Окороковым преступный план по оформлению документов с ложными данными об авторском составе и принадлежности прав», — рассказал собеседник телеканала.

По версии источника, мужчины намеревались распоряжаться исключительными правами на тексты песен сооснователя «Комбинации» Александра Шишинина без согласия его дочери, которая претендует на наследство отца.