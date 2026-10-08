Создатель хитов «Комбинации» стал фигурантом уголовного дела

Сооснователь группы «Комбинация» и композитор Виталий Окороков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на песни коллектива. По данным двух источников РЕН-ТВ, музыканта привлекли к уголовной ответственности и взяли подписку о невыезде. Ранее он проходил по делу в качестве свидетеля.

Сам Окороков в разговоре с журналистами назвал информацию об изменении своего процессуального статуса «ошибкой». Композитор сообщил, что сейчас находится в Крыму, однако от дальнейших комментариев отказался.

Разбирательство связано с правами на тексты песен, авторство которых приписывается погибшему в 1993 году основателю «Комбинации» Александру Шишинину. По версии источников телеканала, Окороков заключил договор с музыкальным издательством «Джем», в результате чего права на произведения Шишинина якобы были оформлены на композитора. Потерпевшей по делу признана дочь продюсера Виктория Олейникова.

При этом спор вокруг наследия «Комбинации» продолжается уже не первый год. Ещё летом 2025-го Life.ru рассказывал, что дочь Шишинина добивается признания своих прав на десятки хитов коллектива, включая American Boy и Russian Girl. Олейникова утверждала, что её отец зарегистрировал авторские права ещё в советское время, а после его смерти они перешли к наследникам. Сам Окороков оспаривал авторство Шишинина.

В сентябре 2026 года конфликт получил продолжение в суде. Арбитражный суд Москвы признал недействительным договор между Окороковым и издательством «Джем», касавшийся передачи прав на спорные тексты. При этом решение по гражданскому спору само по себе не означает признания композитора виновным в мошенничестве. В материалах уголовного дела, по информации РЕН ТВ, также фигурирует генеральный директор издательства «Джем» Андрей Черкасов.

Ранее Life.ru сообщал об аресте Андрея Черкасова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре 2025 года суд отправил руководителя музыкального издательства под стражу. Позднее имя Черкасова всплыло в другом разбирательстве — вокруг песен Максима Фадеева. В июне 2026 года почерковедческая экспертиза установила, что подпись продюсера в документах о передаче авторских прав была поддельной. Защита Фадеева считает Черкасова одним из организаторов предполагаемой схемы присвоения музыкальных произведений.