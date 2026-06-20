Подпись Максима Фадеева в документах по авторским правам оказалась подделкой

Почерковедческая экспертиза доказала, что подпись композитора Максима Фадеева на документах, которые использовали мошенники, — подделка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Не является оригиналом личной подписи автора [Максима Фадеева]», — следует из материалов дела.

Речь идёт об авторских правах на музыкальные произведения, которые вошли в пять альбомов Фадеева. Как установила экспертиза, подпись под этими документами не является оригинальной. По данным источника в правоохранительных органах, именно подделка подписи Фадеева в судебных документах и стала причиной конфликта между потерпевшим, фигурантами и пока неустановленными лицами.

Защита Фадеева считает, что зачинщиком схемы был Андрей Черкасов — гендиректор музыкального издательства «Джем». Он сейчас находится в СИЗО. Именно он, предположительно, ввёл в заблуждение Михаила Кувшинова и певицу Линду. Они много лет не знали, что распоряжаются правами Фадеева незаконно.