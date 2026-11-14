Хиты Юрия Шатунова «Седая ночь» и «Белые розы» вряд ли исчезнут из российских музыкальных сервисов из-за решения турецкого суда в пользу Андрея Разина. Отечественные площадки будут ориентироваться прежде всего на решения российских судов, а не на зарубежный вердикт. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал юрист по авторскому праву Виктор Осипов.

По словам специалиста, решение суда в Турции само по себе не обязывает российские стриминговые сервисы блокировать песни «Ласкового мая». Тем более что обстоятельства зарубежного разбирательства ещё требуют изучения.

«Для наших отечественных площадок, конечно, решение турецкого суда, тем более которое пока, насколько я знаю, никто не видел, особого значения иметь не будут», — пояснил Осипов.

Иная ситуация может возникнуть на иностранных платформах. Как объяснил юрист, при возникновении споров об авторских правах зарубежные сервисы нередко временно ограничивают доступ к композициям, предлагая конфликтующим сторонам самостоятельно урегулировать претензии.

Поводом для обсуждения стали угрозы Разина добиться удаления песен группы с музыкальных площадок. Продюсер сослался на решение суда турецкого города Серик, который признал за ним права на 28 композиций, включая «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седую ночь». Однако представители наследников Шатунова обжаловали этот вердикт.

При этом в России судебные разбирательства складывались не в пользу Разина. В мае 2026 года Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которым за продюсером признавалось авторство песен «Ласкового мая». Права на 23 произведения ранее были закреплены за семьёй покойного исполнителя.

Ранее Life.ru рассказывал о решении турецкого суда в пользу Андрея Разина. В числе спорных произведений оказались главные хиты группы. Представители правообладателей тогда заявили, что намерены оспаривать решение за рубежом.