Экс-ректора ВАВТ Синельникова-Мурылёва отправили под домашний арест за взятку

Бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылёва отправили под домашний арест на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы.

Учёному предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. Конкретная сумма предполагаемого незаконного вознаграждения пока не называется.

Расследованием занимается Главное следственное управление СК России по Москве. Именно его сотрудник обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, которое впоследствии было удовлетворено.

Синельников-Мурылёв руководил ВАВТ с 2007 по 2024 год. Сейчас он занимает должность главного научного сотрудника Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара. Ранее экономист также работал проректором РАНХиГС.

Это не первое уголовное преследование бывшего руководителя академии. В марте 2025 года Никулинский районный суд Москвы признал его виновным в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда Синельников-Мурылёв получил четыре с половиной года лишения свободы условно.

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