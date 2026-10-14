В Тверской области задержали главу Удомельского округа по подозрению в коррупции
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Главу Удомельского муниципального округа Тверской области Рема Рихтера задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. Чиновника отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Подробности предполагаемого правонарушения пока не раскрываются. Не уточняется, какие именно действия стали основанием для задержания и какая мера пресечения избрана в отношении руководителя муниципалитета.
Рихтер возглавлял Удомельский округ с 2016 года. До задержания он продолжал исполнять обязанности главы муниципалитета, участвуя в решении вопросов местного значения.
Ранее его деятельность становилась предметом критики местных депутатов. В частности, представители КПРФ обращались с просьбой проверить работу муниципальной администрации на предмет возможных нарушений.
Пока официально говорится лишь о подозрении в коррупции. Сведения о предъявлении обвинения или передаче дела в суд отсутствуют.
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