В Тверской области задержали главу Удомельского округа по подозрению в коррупции

Главу Удомельского муниципального округа Тверской области Рема Рихтера задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. Чиновника отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Подробности предполагаемого правонарушения пока не раскрываются. Не уточняется, какие именно действия стали основанием для задержания и какая мера пресечения избрана в отношении руководителя муниципалитета.

Рихтер возглавлял Удомельский округ с 2016 года. До задержания он продолжал исполнять обязанности главы муниципалитета, участвуя в решении вопросов местного значения.

Ранее его деятельность становилась предметом критики местных депутатов. В частности, представители КПРФ обращались с просьбой проверить работу муниципальной администрации на предмет возможных нарушений.

Пока официально говорится лишь о подозрении в коррупции. Сведения о предъявлении обвинения или передаче дела в суд отсутствуют.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Новосибирске семерых участников группы «чёрных банкиров». По версии следствия, с 2020 года по июль 2026-го подозреваемые проводили незаконные банковские операции, заработав на этом более 14 миллионов рублей.