Экс-секретарь СНБО Украины Горбулин пострадал при ударе по зданию НАН в Киеве

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения во время удара по зданию Национальной академии наук в Киеве. Об этом сообщает Би-би-си News Украина.

По данным издания, удар пришёлся в помещение этажом выше кабинета Горбулина. Сам экс-секретарь СНБО получил травмы из-за разбившегося стекла.

При этом личная помощница Горбулина погибла. Предположительно, в момент удара она находилась рядом со зданием академии.

Ранее Life.ru писал, что под удар попал крупнейший фармзавод «Дарница» в Киеве. Это уже третье попадание в промпредприятие за месяц.