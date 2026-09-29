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Опубликовано 28 сентября, 23:38

Экс-секретарь СНБО Украины Горбулин пострадал при ударе по зданию НАН в Киеве

Владимир Горбулин. Обложка © wikimedia / НОВОСТИ UTR

Владимир Горбулин. Обложка © wikimedia / НОВОСТИ UTR

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения во время удара по зданию Национальной академии наук в Киеве. Об этом сообщает Би-би-си News Украина.

По данным издания, удар пришёлся в помещение этажом выше кабинета Горбулина. Сам экс-секретарь СНБО получил травмы из-за разбившегося стекла.

При этом личная помощница Горбулина погибла. Предположительно, в момент удара она находилась рядом со зданием академии.

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Ранее Life.ru писал, что под удар попал крупнейший фармзавод «Дарница» в Киеве. Это уже третье попадание в промпредприятие за месяц.

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Артём Гапоненко
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