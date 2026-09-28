Третий взрыв за неделю: Крупнейший фармзавод «Дарница» в Киеве снова попал под удар

Новый взрыв произошёл на территории фармацевтического завода «Дарница» в Киеве, который считается одним из крупнейших на Украине. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети.

Фармацевтическая компания работает в Киеве с советских времён. Киевское производственное химико-фармацевтическое объединение «Дарница» было создано в 1976 году на базе нескольких профильных предприятий. Сейчас компания выпускает более 180 лекарственных средств и занимает заметную долю украинского фармацевтического рынка.

«Дарница» уже сообщала о повреждениях своего предприятия после удара 23 сентября. Спустя несколько дней, 26 сентября, там уведомили о новом попадании.