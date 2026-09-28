Минобороны сообщило об ударе по дата-центру «Укртелекома» в Киеве

ВС РФ поразили в Киеве на улице Антоновича центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющей интернет для ВСУ, сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Ранее сегодня «Укртелеком» подтвердил, что один из объектов компании получил повреждения в Киеве после удара. Там сообщили, что специалисты устанавливают масштаб разрушений.

Также российские военные поразили дата-центры «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве. По данным Минобороны РФ, мощности этих объектов использовались для обеспечения ВСУ высокоскоростным интернетом и мобильной связью, а также хранения данных.