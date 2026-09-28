Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 15:24

Минобороны сообщило об ударе по дата-центру «Укртелекома» в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

ВС РФ поразили в Киеве на улице Антоновича центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющей интернет для ВСУ, сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Армия России поразила два дата-центра в Киеве
Армия России поразила два дата-центра в Киеве

Ранее сегодня «Укртелеком» подтвердил, что один из объектов компании получил повреждения в Киеве после удара. Там сообщили, что специалисты устанавливают масштаб разрушений.

Также российские военные поразили дата-центры «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве. По данным Минобороны РФ, мощности этих объектов использовались для обеспечения ВСУ высокоскоростным интернетом и мобильной связью, а также хранения данных.

Официальные сводки и главные события в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar