Бывший сотрудник разведки Украины проведёт 13 лет в колонии строгого режима за шпионаж. Подробности уголовного дела раскрыла пресс-служба Ростовского областного суда.

Как установили в ходе разбирательства, гражданин соседней страны собирал сведения, составляющие государственную тайну, с 2016 по 2018 год. К этой деятельности он привлёк россиянина. Полученную информацию мужчина намеревался передать Киеву, а его действия были продиктованы личными идейными убеждениями.

При назначении наказания учитывались степень общественной опасности преступления, данные о личности обвиняемого и другие обстоятельства дела. Иностранца признали виновным по статье 276 УК РФ.

Ранее, 19 ноября, жителя Саранска приговорили к 17 годам колонии за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Согласно материалам дела, 40-летний мужчина сам вышел на связь с представителем ГУР и начал выполнять его поручения. В частности, он собирал информацию о военных объектах Мордовии. Кроме того, следователи выявили три эпизода публикации в Интернете призывов к экстремистской деятельности. Помимо лишения свободы, осуждённому назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.