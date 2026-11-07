Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор 63-летней жительнице Новороссийска, осуждённой за передачу украинским спецслужбам сведений о кораблях Черноморского флота. Женщина проведёт 13 лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Защита пыталась добиться пересмотра решения Краснодарского краевого суда, вынесенного в апреле. Адвокаты оспаривали квалификацию преступления и считали назначенное наказание чрезмерно суровым. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения приговора.

Как установил суд, женщина работала поваром на плавучем кране и планировала переехать на постоянное место жительства в США. Для этого она связалась с организацией, подконтрольной Службе безопасности Украины, и начала выполнять задания её представителей.

По данным следствия, осуждённая собирала и передавала кураторам информацию о российских военных объектах и кораблях Черноморского флота в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Её деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

В ходе первоначального судебного разбирательства женщина подтвердила, что совершала указанные действия, однако виновной себя не признала. Краснодарский краевой суд квалифицировал их как государственную измену по статье 275 УК РФ и назначил 13 лет заключения с последующим ограничением свободы на один год.

«Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения назначенного наказания», — сообщили в апелляционном суде. Таким образом, ранее вынесенный приговор оставлен без изменений.

Ранее первый Западный окружной военный суд приговорил россиянку к 13 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа и пособничество террористической деятельности. По данным УФСБ по Саратовской области, она собирала для украинских спецслужб сведения об адресах проживания высокопоставленных российских военнослужащих.