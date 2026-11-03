Первый Западный окружной военный суд приговорил россиянку к 13 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа и пособничество террористической деятельности. По данным УФСБ по Саратовской области, она собирала для украинских спецслужб сведения об адресах проживания высокопоставленных российских военнослужащих.

Россиянка осуждена за госизмену. Видео © пресс-служба ФСБ РФ

Помимо основного срока, суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. После отбытия наказания свобода женщины будет ограничена ещё на один год, сообщили в ведомстве. По информации УФСБ, осуждённая выполняла задания иностранной спецслужбы: уточняла адреса проживания военнослужащих Минобороны России и собирала сведения об объекте критической транспортной инфраструктуры. Её задержали при выполнении очередного задания.

В ведомстве уточнили, что эпизод пособничества террористической деятельности связан с объектом инфраструктуры в Саратовской области. Подсудимая полностью признала вину и раскаялась.

Ранее Life.ru рассказывал, что Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Мужчину 1979 года рождения признали виновным в сборе разведывательной информации в интересах Украины.