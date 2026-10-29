Жителя Челябинской области приговорили к 14 годам за госизмену

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Мужчину 1979 года рождения признали виновным в сборе разведывательной информации в интересах Украины, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, осуждённый выполнял задания представителя запрещённого в России украинского военизированного объединения. Он изучал объекты транспортной инфраструктуры региона и должен был предоставить сведения о движении железнодорожных составов с военной техникой.

Деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники областного УФСБ в декабре 2025 года. Первые четыре года осуждённый должен провести в тюрьме, оставшиеся десять — в колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре уроженцу Челябинской области Эдуарду Воронову. Он получил 22 года лишения свободы по нескольким статьям, включая госизмену и подготовку теракта в Москве.