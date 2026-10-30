Снимал бухты и ждал денег: ФСБ показала признание задержанного за госизмену 20-летнего парня

ФСБ России опубликовала кадры допроса жителя Севастополя, задержанного по подозрению в государственной измене. На видео 20-летний парень рассказал, что самостоятельно связался с представителями украинской стороны через Telegram, после чего начал выполнять задания по сбору информации о различных объектах города. Запись распространил Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ показала допрос задержанного за госизмену жителя Севастополя. Видео © ЦОС ФСБ

По словам задержанного, он нашёл в мессенджере сообщение с контактами организации, которая предлагала сотрудничество. После этого молодой человек сам вышел на связь с предполагаемым куратором.

«Куратор скидывал место, куда нужно сходить, сфотографировать и ему отправить», — рассказал задержанный.

Он уточнил, что среди объектов, которые ему поручали снимать, были Балаклавская и Севастопольская бухты, а также Инкерман. Полученные фотографии мужчина пересылал через Telegram. За выполнение заданий ему обещали денежное вознаграждение в криптовалюте. Для получения средств задержанному предложили создать криптокошелёк, однако конкретный размер оплаты с ним не обсуждали. На опубликованных кадрах мужчина также заявил, что сожалеет о содеянном.

«Не стоило этого делать, лучше тихо-мирно себе жить. Я сам виноват в этом», — сказал он.