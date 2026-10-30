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Регион
Опубликовано 30 октября, 09:03

Переписка с куратором и килограмм гексогена: 20-летний россиянин задержан за госизмену

ФСБ задержала 20-летнего жителя Севастополя по подозрению в госизмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Крыму задержали 20-летнего жителя Севастополя, заподозренного в передаче украинской стороне сведений о российских военных объектах и причастности к обороту взрывчатки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По версии спецслужбы, молодой человек сам связался с представителями украинской организации, признанной в России террористической. По указанию куратора он собирал данные о расположении объектов Минобороны на полуострове и отправлял их адресату.

При обыске силовики изъяли телефон с перепиской с предполагаемым связным. Кроме того, как утверждает ФСБ, у задержанного обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена массой около килограмма, которые он ранее забрал из тайника в Севастополе.

Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по четырём статьям УК РФ. Севастопольца подозревают в госизмене, участии в террористической организации, незаконном хранении взрывчатки и приготовлении к изготовлению взрывного устройства.

«Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметили в ФСБ.

Там напомнили, что закон позволяет освободить от ответственности за госизмену при добровольной своевременной помощи в предотвращении дальнейшего ущерба и отсутствии иных преступлений.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании в Крыму предполагаемого агента СБУ, передававшего координаты объектов Черноморского флота. По версии ФСБ, 57-летний житель Севастополя самостоятельно связался с украинской спецслужбой и из корыстных побуждений начал собирать сведения о расположении военных подразделений и техники.

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Владимир Озеров
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