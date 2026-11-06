Осуждённый за государственную измену Дмитрий Парамонов работал высококвалифицированным IT-специалистом в крупной российской компании. Об этом рассказал оперативный сотрудник ФСБ России. Название организации ведомство не раскрыло.

По данным спецслужбы, 50-летний россиянин переводил криптовалюту украинскому блогеру, собиравшему деньги на помощь ВСУ. Установить отправителя удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«Парамонов перевёл в пользу ВСУ более 4,5 тысячи USDT, что составляет около 415 000 рублей», — сообщил сотрудник ФСБ.

Как утверждают в ведомстве, на эти средства 3-я штурмовая бригада ВСУ приобрела дроны и средства индивидуальной защиты, которые впоследствии использовались против российских войск.

В ФСБ также заявили, что Парамонов придерживался праворадикальных и националистических взглядов и выступал против политического курса России. При этом, по словам оперативника, у него были высокооплачиваемая работа и большая семья.

Ранее ФСБ сообщила, что Московский областной суд приговорил Парамонова к 15 годам колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.