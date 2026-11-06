Московский областной суд приговорил 50-летнего Дмитрия Парамонова к 15 годам колонии строгого режима за финансирование ВСУ. Его признали виновным в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, Парамонов с помощью криптовалютных инструментов перевёл более 420 тысяч рублей гражданину Украины. Получатель собирал деньги на электронные устройства и другое имущество для подразделений ВСУ, участвующих в боевых действиях против России.

Помимо лишения свободы, суд назначил Парамонову штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее жительницу Токмака приговорили к 14 годам колонии за финансирование ВСУ. По данным суда, с января по апрель 2024 года она совершила 15 переводов на общую сумму около трёх тысяч рублей. Её также признали виновной в государственной измене.