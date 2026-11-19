В Мордовии мужчина получил 17 лет колонии за госизмену и передачу украинской разведке данных силовика для организации его убийства. Подробности раскрыли в региональном УФСБ.

Согласно материалам дела, 40-летний житель Саранска самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. После установления контакта он начал выполнять поручения своего куратора, собирая сведения о расположенных в республике военных объектах.

Полученную информацию мужчина отправлял через Telegram. При этом интерес украинской разведки не ограничивался военной инфраструктурой: осуждённый также передал персональные данные одного из сотрудников правоохранительных органов. По данным ФСБ, эти сведения предназначались для организации его убийства.

Кроме сотрудничества с иностранной спецслужбой, житель Саранска публиковал в собственном аккаунте материалы с призывами к экстремистской деятельности. Следователи установили три таких эпизода.

Действия мужчины квалифицировали по статье 275 УК РФ о государственной измене и статье 280 УК РФ о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета. Расследованием занимался следственный отдел регионального управления ФСБ.

«Верховным судом Республики Мордовия в отношении 40-летнего жителя Саранска, признанного виновным в государственной измене и публичных призывах к экстремизму, вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.