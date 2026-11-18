Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Хабаровского края, подозреваемых в государственной измене и передаче украинской военной разведке сведений о российских военнослужащих и промышленных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Хабаровском крае пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1996 и 2005 г. р., причастных к государственной измене», — говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужбы, один из задержанных установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество. В марте 2026 года он получил от куратора через службу доставки пульт дистанционного управления беспилотником.

После этого мужчина прошёл обучение управлению БПЛА на персональном компьютере. Как отмечают в ФСБ, полученные навыки предполагалось использовать при подготовке разведывательно-диверсионных акций против промышленных предприятий и других объектов критической инфраструктуры региона.

Позднее фигурант привлёк к сотрудничеству своего родственника. Тот по работе имел доступ к информации о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

По данным ФСБ, второй подозреваемый собирал персональные данные бойцов из Хабаровского края, после чего сведения передавались представителю украинской разведки.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Хабаровском крае 35-летнего мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с ГУР Украины и диверсии. По данным ФСБ, он связался с украинским куратором через интернет, а затем совершил поджог базовой станции сотовой связи. В отношении мужчины возбудили дела о государственной измене и диверсии.