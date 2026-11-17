Европейский союз невольно стал «поставщиком» беспилотников для России после того, как ФСБ сорвала подготовку масштабных атак на юге страны. Такую шутку в беседе с ТАСС отпустил генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

По его словам, изъятые у предполагаемых исполнителей атак дроны и гидроциклы могут пригодиться российским военным в зоне боевых действий. Генерал иронично поблагодарил европейские страны за технику, которая в итоге оказалась в распоряжении российских силовиков.

«И большое человеческое спасибо русофобам из ЕС, которые стали и нас за свой бюджет снабжать БПЛА. Конечно, это шутка», — сказал Михайлов.

Он также высказал мнение, что процесс демилитаризации уже вышел за пределы Украины и затронул Европу. По оценке генерала, европейские государства сталкиваются с нехваткой вооружений для собственных армий, что осложняет дальнейшую военную поддержку Киева. При этом Михайлов считает, что Россия превосходит европейские страны по ряду видов наступательного и оборонительного вооружения.

Как утверждают в ФСБ, техника и взрывчатка поступали завербованным украинскими спецслужбами россиянам под негласным контролем силовиков. В ноябре предполагаемые исполнители собирались одновременно атаковать выбранные объекты, однако их действия были пресечены.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ выявила каналы переброски взрывчатки и беспилотников для подготовки атак на юге России. По данным ведомства, для доставки грузов использовались в том числе метеозонды и дроны. В результате операции были задержаны четверо предполагаемых агентов украинских спецслужб, ещё двое подозреваемых погибли при задержании.