Украинские спецслужбы использовали метеозонды и беспилотники для переброски средств диверсий на территорию Ростовской области. Об этом сообщил оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности.

«Органами Федеральной службы безопасности была получена оперативная информация о том, что на территорию Ростовской области посредством метеозондов и БПЛА украинскими спецслужбами осуществляется заброска средств диверсий для совершения ДТА [диверсионно-террористических актов] на территории России», — рассказал представитель ФСБ.

По данным спецслужбы, таким способом в Россию доставляли оборудование и материалы, предназначенные для подготовки атак на военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры. В ходе операции сотрудники ФСБ перехватили более 70 метеозондов и беспилотников, использовавшихся для переправки грузов.

В ведомстве также заявили, что украинские спецслужбы использовали территории третьих государств. Через них, по версии ФСБ, в Россию доставили шесть гидроциклов, которые предполагалось переоборудовать в безэкипажные катера для атак на военные корабли и гражданские суда в Каспийском море.

Всего, как утверждают в ФСБ, завербованные россияне получили более 700 килограммов взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров, гидроциклы и оборудование для сборки боевых дронов. Подготовка предполагаемых диверсий велась с начала 2026 года.

В результате операции в Адыгее, Краснодарском крае, Дагестане и Ростове-на-Дону задержали четырёх предполагаемых агентов украинских спецслужб. Ещё двое подозреваемых, по сообщению ФСБ, оказали вооружённое сопротивление и были убиты ответным огнём.

Ранее Life.ru сообщал о предотвращении масштабной серии атак на военные аэродромы и корабли на юге России. По данным ФСБ, предполагаемые исполнители в ноябре привели полученные беспилотники и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одновременно применить их против выбранных целей. Силовики заявили, что подготовку атак удалось пресечь.