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Регион
Опубликовано 7 сентября, 07:15

Цена предательства: Хабаровчанин решил «помочь» разведке Украины и попал под следствие

В Хабаровском крае задержан мужчина за поджог вышки связи по заданию ГУР

Обложка © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON

Обложка © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON

Федеральная служба безопасности России пресекла преступную деятельность в Хабаровском крае. Сотрудниками ведомства задержан 35-летний россиянин, подозреваемый в государственной измене и совершении диверсии по заданию украинских спецслужб.

Согласно данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через интернет. Получив указания от кураторов, злоумышленник совершил поджог базовой станции сотовой связи.

Целью диверсии были объекты, обеспечивающие устойчивую коммуникацию в районах, где расположены войсковые части, а также важные объекты государственного и муниципального значения. Действия преступника были направлены на нарушение безопасности инфраструктуры региона.

В отношении задержанного Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

За совершенные преступления фигуранту грозит наказание вплоть до 25 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и выявление возможных сообщников.

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Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянина, которого подозревают в госизмене и подготовке теракта в военном медучреждении в Симферополе. По данным ведомства, он был завербован через мессенджер и передавал сведения украинской разведке.

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Оксана Попова
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