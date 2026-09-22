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Опубликовано 22 сентября, 00:28

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: России нужно добиваться целей СВО военным путём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Россия, по мнению бывшего сотрудника ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсона, не сможет добиться заявленных целей специальной военной операции через переговоры с Киевом. Политический аналитик считает военный путь единственным оставшимся вариантом. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я не вижу особых надежд на переговоры (возможности нового раунда между Россией, США и Украиной. — Прим. Life.ru). Украина не желает принимать условия России, а президент России Владимир Путин совершенно чётко обозначил, в чём они заключаются: во-первых, это признание того, что Донецкая, Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым навсегда вошли в состав Российской Федерации», — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, среди других требований Москвы он видит демилитаризацию Украины, сокращение численности её вооружённых сил и отказ от связей с НАТО. Он также упомянул проведение новых выборов, которое связал с заявленной российской стороной целью «денацификации». Аналитик считает, что Киев не готов согласиться с этими условиями.

На этом основании бывший сотрудник ЦРУ назвал военную победу единственным возможным для России вариантом достижения поставленных целей.

RS: Путин не станет заключать сделку до выполнения целей СВО на Украине
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал достижение целей СВО вкладом в формирование нового мирового порядка. По его мнению, выполнение поставленных Москвой задач повлияет не только на урегулирование конфликта, но и на ситуацию в Европе и на всём Евразийском континенте. Глава МИД заявил, что будущая система международных отношений должна основываться на балансе интересов и международном праве. Он также выступил против претензий отдельных государств на гегемонию и доминирование.

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Антон Голыбин
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