Россия, по мнению бывшего сотрудника ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсона, не сможет добиться заявленных целей специальной военной операции через переговоры с Киевом. Политический аналитик считает военный путь единственным оставшимся вариантом. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я не вижу особых надежд на переговоры (возможности нового раунда между Россией, США и Украиной. — Прим. Life.ru). Украина не желает принимать условия России, а президент России Владимир Путин совершенно чётко обозначил, в чём они заключаются: во-первых, это признание того, что Донецкая, Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым навсегда вошли в состав Российской Федерации», — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, среди других требований Москвы он видит демилитаризацию Украины, сокращение численности её вооружённых сил и отказ от связей с НАТО. Он также упомянул проведение новых выборов, которое связал с заявленной российской стороной целью «денацификации». Аналитик считает, что Киев не готов согласиться с этими условиями.

На этом основании бывший сотрудник ЦРУ назвал военную победу единственным возможным для России вариантом достижения поставленных целей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал достижение целей СВО вкладом в формирование нового мирового порядка. По его мнению, выполнение поставленных Москвой задач повлияет не только на урегулирование конфликта, но и на ситуацию в Европе и на всём Евразийском континенте. Глава МИД заявил, что будущая система международных отношений должна основываться на балансе интересов и международном праве. Он также выступил против претензий отдельных государств на гегемонию и доминирование.