Лавров рассказал, как достижение целей СВО изменит весь мир

Достижение целей специальной военной операции станет вкладом в формирование мирового порядка без претензий на гегемонию и доминирование. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«И я уверен, что достижение этих целей, которые президент России Владимир Путин сформулировал, послужит не только урегулированию этого кризиса, но и оздоровлению обстановки на всём евразийском континенте, прежде всего, конечно, в его западноевропейской части, но не только», — сказал министр иностранных дел.

По оценке Лаврова, выполнение поставленных задач также повлияет на дальнейшее устройство международных отношений. Глава МИД заметил, что это «станет вкладом в становление мирового порядка, который основан на балансе интересов». В нём не будет всяких претензий на гегемонию и доминирование, а основан он будет на международном праве.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров заявил о невозможности искусственно сохранить многовековое доминирование Запада. По словам главы МИД, появление новых центров силы делает прежнюю модель международных отношений нежизнеспособной.